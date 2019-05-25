ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مرورية مسائية أسفرت عن ضبط 523 مخالفة متنوعة في مجال القيادة.



وأسفرت الحملة عن ضبط 2 توك توك وتروسيكل بدون ترخيص ، بجانب تحرير 112 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 59 مخالفة، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش وسحب 64 ترخيصًا عدم قبول التصالح، وتحرير 195 مخالفة متنوعة.



وتأتي تلك الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن،وتعميق الثقة لدى المواطنين في جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.



