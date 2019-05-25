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ديني

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا .. دعاء ليلة القدر

السبت 25/مايو/2019 - 07:26 م
اللهم انك عفو تحب
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
محمود ضاحي
اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنا .. هكذا أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن أفضل الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر.

واستشهد أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار بحديث شريف عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله: إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها، قال: قولي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عني" وهذا الدعاء من أفضل الأدعية التي يجب التمسك بها في هذه الليلة .

ومن الأدعية التي تقال في هذه الليلة: اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنا واللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك زيادة في الأيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق.

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