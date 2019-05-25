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أنواع نزيف المخ وكيفية التعامل معها.. حسام موافى يجيب.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 08:39 م
نزيف المخ
نزيف المخ
حمزة شعيب
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن نزيف المخ ينقسم إلى 3 مستويات، ويمكن علاج أحدها بسهولة.

وأضاف موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، على قناة "صدى البلد": «نزيف المخ له 3 مستويات، وأقلها خطورة ذلك الذي يحدث بين العظم وملتحمة الجلد، في حالات الاصطدام، ويحدث في حالات السن الكبير أو مرضى القلب، ويسهل علاجه، ونسبة الوفيات بسببه صفر بالمائة».

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن إصابة غشاء «العنكبوتية» يؤدي إلى نزيف حول المخ، وهذا النوع أكثر خطورة على الإنسان.

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