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حوادث

قاموا بتصويره عاريًا.. طالبة تستعين بـ 6 أشخاص لخطف زميلها بعد رفض أهله الزواج بها

السبت 25/مايو/2019 - 08:56 م
قاموا بتصويره عاريا
قاموا بتصويره عاريا
إبراهيم الهوارى
لجأت فتاة جامعية إلى حيلة غريبة للانتقام من شاب تربطها به علاقة عاطفية رفض الزواج منها بحجة عدم رغبة أهله تلك الزيجة فاتفقت مع 6 أشخاص على اختطافه وتصويره عاريا وتوقيعه على إيصالات أمانة، وتم تحرير الشاب وضبط 4 متهمين وجارى ضبط باقي المتهمين

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من أهل طالب جامعي يدعى "ا" 23 عاما بالفرقة الرابعة بكلية تجارة ومقيم بدائرة القسم باختطاف 6 أشخاص أثناء ذهابه للامتحان

وتبين من تحريات العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية أن المجني عليه تربطه علاقة عاطفية بفتاة مقيمة بمحافظة الجيزة وبالفحص والتحري تبين أن تلك الفتاة اتفقت مع 6 أشخاص باختطافة لإجباره على الزواج منها بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام وتعددت اللقاءات بينهما وتم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وتحرير الطالب وضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

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