أخطر رئيس في تاريخ البلاد.. ساندرز يطلب دعم الأمريكيين لإسقاط ترامب

أقام السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، المرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في عام 2020، اليوم السبت، أول مؤتمر ترويجي له في ولاية فيرمونت التي تعتبر مسقط رأسه.



ووفقا لما نشرته سي إن إن، قال ساندرز، أمام مؤيديه أنه هنا ليطلب دعمهم لإسقاط وهزيمة دونالد ترامب، وهو الأمر الذي قابله داعموه بتفاعل شديد.



وأضاف ساندرز، خلال كلمته في مؤتمره الإنتخابي، أنه يسعي لهزيمة دونالد ترامب الذي يعتبر أخطر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.



واضاف ساندرز، خلال المؤتمر الذي عقده في مسقط رأسه أن المبادئ الأساسية التي يعمل عليها ترامب الجشع والكراهية والأكاذيب، والعنصرية والتمييز على أساس الجنس وكراهية الأجانب ورهاب المثلية والتعصب الديني.



وأكد خلال كلمته، أن مبادىء حكومته التي يسعى إليها العدالة بكل ما تحويه الكلمة من معان "العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والعرقية والبيئية".