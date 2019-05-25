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أحمد موسى: watch it شركة ملك الدولة وفرصة جيدة للمنتجين.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 10:27 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن watch it شركة مملوكة للدولة وتدخل بكل قوة على المنصات الرقمية، وهذه الشركة ستنتج برامج وافلاما حصرية تذاع عبر تطبيقاتها.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن watch it فرصة جيدة للمنتجين ومصر مقبلة على الدخول في النظام الرقمي والتطبيقات الإلكترونية.

وتابع:" هذه منظومة للمحافظة على الحقوق وإدخال ملايين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبدأت الدولة في إعادة هيكلة ماسبيرو من أجل زيادة مرتبات الموظفين والإعلاميين، مشيرا إلى أن نجاح القنوات الخاصة يأتي من نجاح التليفزيون المصري لأن ماسبيرو إعلام الدولة.

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