انتظروا المفاجآت.. أحمد موسى يطالب المنتجين بالتعاقد مع watch it.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، كل المنتجين بضخ استثماراتهم من خلال التعاقد مع شركة watch it، لافتا إلى أن العالم يتجه إلى التحول الرقمي.
وقال" موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انتظروا مفاجآت من شركة watch it في الفترة القادمة، وهذه الشركة ترحب بالمنتجين".
وأضاف:" هناك محاولة جدية للمحافظة على كنوز الدولة المصرية، وكافة الحقوق مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، وشركة watch it مشروع قومي سيجلب الملايين إلى مصر وعلينا دعم المشروع القومي واسترجاع هيبة ماسبيرو".
وقال" موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انتظروا مفاجآت من شركة watch it في الفترة القادمة، وهذه الشركة ترحب بالمنتجين".
وأضاف:" هناك محاولة جدية للمحافظة على كنوز الدولة المصرية، وكافة الحقوق مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، وشركة watch it مشروع قومي سيجلب الملايين إلى مصر وعلينا دعم المشروع القومي واسترجاع هيبة ماسبيرو".