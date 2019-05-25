بمناسبة عيد الاستقلال.. ديانا حداد تنشر صورة مع العائلة المالكة الأردنية

شاركت الفنانة ديانا حداد، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، ظهرت فيها مع الملك عبدالله ملك الأردن، وزوجته الملكة رانيا، والأسرة المالكة الأردنية، مهنئة الأردن وشعبها بعيد الاستقلال.



وكتبت "ديانا"، في تغريدتها التي نشرتها على تويتر، قائلة: «كل عام و #الأردن وشعبها و #الملك_عبد_الله و #الملكة_رانيا بألف خير بمناسبة #عيد_استقلال_الاردن .. حفظ الله الأردن وشعبها وملكها وأدام عليكم نعمة الأمن والأمان».



وطرحت ديانا مجموعة أعمال غنائية تم تسجيلها من حفلاتها ومشاركاتها الغنائية، قامت بتسجيلها على شكل جلسة غنائية، طرحت منها أغنية "عشيرى" من اللون الغنائى الإماراتى، وهى أغنية قديمة كتبها ولحنها سعيد الدوبى، عبر قناتها الرسمية فى موقع "يوتيوب" وجميع الإذاعات الخليجية والعربية.







