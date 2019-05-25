تركيب 57 برجا.. الوادي الجديد: تخصيص 113 مليونًا لخدمات الاتصالات

أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط اليوم السبت تخصيص 113 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ خطة دعم شبكات الاتصالات على مستوى المحافطة، وذلك من خلال تركيب 57 برج اتصالات للهواتف المحمولة لتوصيل الخدمة للمناطق المحرومة من شبكات المحمول.



وأوضح المحافظ - في بيان - أنه جارٍ تركيب 16 برجًا اتصالات محمول بطريق (باريس - الأقصر)، و19 برجًا بامتداد طريق (الخارجة - باريس - الشب)، فضلا عن تركيب 22 برجا بطول طريق (الداخلة - الفرافرة - البحرية)، مشيرا إلى أنه شيتم إنشاء نقاط إسعاف، ومشروعات خدمية بجانب هذه الأبراج لخدمة مستخدمي هذا الطريق الحيوي الذي يخدم آفاق التنمية والاستثمار بالمحافظة.

