امتحانات أولى ثانوي.. الطلاب يؤدون اليوم مادة الرياضيات

أعلن المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي، أنه من المقرر أن يتم اليوم الأحد الموافق 26 مايو 2019 استئناف امتحانات أولى ثانوي في جميع محافظات مصر .
ويؤدي الطلاب اليوم الأحد الامتحان في مادة الرياضيات، ومن المقرر أن يمتحن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، بينما يمتحن طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا.
وكانت قد توقفت امتحانات أولى ثانوي بقرار رسمي يوم الخميس الماضي، وتقرر تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ليوم 1 يونيو 2019 بسبب ارتفاع حرارة الجو بمعدلات أكبر من المعتادة، بينما أكد المسئولون على استكمال باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.
ويؤدي الطلاب اليوم الأحد الامتحان في مادة الرياضيات، ومن المقرر أن يمتحن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، بينما يمتحن طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا.
وكانت قد توقفت امتحانات أولى ثانوي بقرار رسمي يوم الخميس الماضي، وتقرر تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ليوم 1 يونيو 2019 بسبب ارتفاع حرارة الجو بمعدلات أكبر من المعتادة، بينما أكد المسئولون على استكمال باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.