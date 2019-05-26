كان عمرى 15 سنة.. سوزان نجم الدين: أنا أم حمادة هلال لهذا السبب.. فيديو

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إن الجمهور لا يستوعب أنها والدة الفنان حمادة هلال في مسلسل " ابن أصول "، مضيفة:" كان لازم تكون الام صغيرة في السن لخدمة فكرة وهدف المسلسل".



وأضافت "نجم الدين " في حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " سيرة الحبايب" المذاع على قناة " تن"، قائلة:" الغيرة الشديدة من الابن على الأم والعكس متواجدة في البيوت العربية، وقبلت الدور ولم اخف منه وأتقنت تجسيده".



وتابعت:" هناك لغط في مواقع التواصل، وأوضحنا في بداية المسلسل بأنني أنجبت حمادة هلال عندما كان عمري 15 سنة".

