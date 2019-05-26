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رياضة

أجيري: أتحمل مسؤولية اختياراتي لقائمة المنتخب.. وأحمد فتوح الأفضل

الأحد 26/مايو/2019 - 01:10 ص
أجيري
أجيري
عمرو ابوبكر
صرح خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه مسؤول عن كل اختياراته لجميع لاعبي المنتخب المنضمين الى قائمة المنتخب، ويستطيع أن يكشف عن سر اختياره لكل لاعب.

وأضاف اجيري خلال تصريحاته على فضائية تايم سبورت في ضيافة أحمد شوبير وسيف زاهر، أن الانتقادات على السوشيال ميديا لم تؤثر على اختياراته ولكنها تصله بالكامل.

وقال أجيري، إن عبد الله جمعة لاعب مميز، ولكن أحمد فتوح عندما شاهده في بداية انطلاقته في الزمالك أبهره، وتابعه في سموحة فوجد انه يستطيع ان يقدم شيئا مميزا للمنتخب الوطني.

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