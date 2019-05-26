أجيري يهرب من الإجابة عن سؤال انتقال محمد صلاح لـ ريال مدريد

قال خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر إن، محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، لا يلعب بمفرده في ليفربول وكذلك في منتخب مصر حتى نطلق عليه لقب منتخب صلاح.



وهرب أجيري خلال تصريحاته على فضائية تايم سبورت في ضياف أحمد شوبير وسيف زاهر، من سؤال انتقال محمد صلاح من ليفربول الى ريال مدريد في الموسم الجديد.



ورفض أجيري الإجابة، ضاحكًا وقال أن علاقته بيورجن كلوب في الفترة الحالية جيدة ولا يريد أن يصنع المشكلات او العداوات بينهما مرة أخرى.



