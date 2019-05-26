الإصابات ليست حرجة.. إصابة 10 في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية إصابة 10 أشخاص اليوم /السبت/ إثر إطلاق نار نفذه شخصان مشتبه بهما خارج كازينو في شمال مدينة ترينتون بولاية نيوجيرسي.



وقال المدعي العام لمقاطعة ميرسر في نيوجيرسي أنجيلو أونوفري - خلال مؤتمر صحفي، حسب موقع (إن.جيه.) المحلي الإخباري - إن المسلحين أطلقوا النار في الساعات الأولى من صباح السبت (بالتوقيت المحلي) على مجموعة من الناس يستمتعون ببداية عطلة يوم الذكرى خارج كازينو رامونيروس، مشيرا إلى أن الإصابات كلها ليست حرجة.



وأضاف أونوفري أن سيارة رياضية ذات لون غامق توقفت في زاوية شارع "ميدل روز" بجوار الكازينو قبل أن يظهر اثنان مشتبه بهما على الأقل وأطلقا النار من داخل السيارة على مجموعة من المارة المجتمعين في المنطقة.



من جانبها، قالت رئيسة شرطة ترينتون الجديدة شيلاه كولي إن السلطات ليس لديها دافعا بعد للجريمة لكنها تنظر في نظرية أن تكون متعلقة بالعصابات.



وأوضحت كولي أن "هناك عصابات في ترينتون مرتبطة بالأحياء وفي بعض الأحيان يحدث نزاعات على صلة بالأحياء"، مضيفة أن تلك الجريمة قد تكون جزء من هذا الخلاف.



وأشارت الصحيفة إلى أن الضحايا هم 5 رجال و5 سيدات تتراوح أعمارهم في العشرينيات والثلاثينيات تم نقلهم إلى مستشفى "كابيتال هيلث" في ترينتون بعد الحادث، لافتة إلى اثنين من السيدات تم إطلاق سراحهم من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية اللازمة.

