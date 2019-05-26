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فن

شاهد.. ريهام سعيد تدعم الزمالك أمام نهضة بركان على طريقتها الخاصة

الأحد 26/مايو/2019 - 05:11 ص
ريهام السعيد تدعم
ريهام السعيد تدعم الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان
صدى البلد
حرصت الإعلامية ريهام سعيد على تقديم الدعم لنادي الزمالك قبل خوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

ونشرت ريهام سعيد على حسابها بموقع "انستجرام" صورة لتورتة على شكل تيشيرت نادي الزمالك، معلقة: "أفريقيا يا زمالك".

وحملت التورتة اسم ابن ريهام سعيد وكتبت عليها "كل سنة وانت طيب يا تيتو"، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صورة ريهام سعيد ودعمها للزمالك على طريقتها الخاصة.

ويلتقي فريق الزمالك منافسه نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء اليوم الأحد في إياب الدور النهائي من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك ونهضة بركان في الذهاب انتهت بهدف نظيف للفريق المغربي ، ويسعى أبناء ميت عقبة في تخطي لقاء السهل الممتنع وتعويض الهدف والتفوق عليه لخطف كأس الكونفدرالية متسلحا بالجماهير في استاد برج العرب.
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أفريقيا يا زماللك

A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

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