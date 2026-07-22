تبدأ السبت … تعليم القاهرة تناشد طلاب الشهادة الإعدادية الالتزام بحضور امتحانات الدور الثاني

ناشدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، بضرورة التزام طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بالحضور إلى اللجان الامتحانية في المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن الامتحانات ستبدأ بجميع لجان المحافظة يوم السبت الموافق 25 يوليو 2026.

وقالت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن امتحانات الدور الثاني تمثل فرصة مهمة أمام الطلاب لاستكمال عامهم الدراسي، مؤكدة أن الالتزام بالحضور وأداء الامتحانات يعد أمرًا ضروريًا، مع الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة لسير العملية الامتحانية.

مديرية التربية و التعليم بالقاهرة

وشددت مدير المديرية على أن التغيب عن الامتحانات قد يؤدي إلى ضياع فرصة استكمال العام الدراسي، موضحة أنه لن يتم قبول أي أعذار إلا وفقًا للوائح والقواعد المنظمة.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم والتأكد من التزامهم بالحضور إلى اللجان في المواعيد المحددة، مع توفير الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء الامتحانات في هدوء وتركيز.

واختتمت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة تصريحها برسالة إلى الطلاب، دعتهم فيها إلى استغلال هذه الفرصة وعدم التفريط فيها، مؤكدة أن النجاح يبدأ بالالتزام والحضور، وأن امتحانات الدور الثاني تمثل فرصة حقيقية لإثبات قدراتهم واستكمال مسيرتهم الدراسية.