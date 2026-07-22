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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للاستيلاء على المواشي والأموال.. اعترافات المتهمين بإنهاء حياة سائق في إسنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر ملابسات جريمة مقـ..تل سائق سيارة مواشي، الذي عثر عليه مقتولا بطلق ناري داخل مركبته على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية الكيمان التابعة لمركز إسنا، حيث نجحت في ضبط المتهمين المتورطين في ارتكاب الواقعة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى السبت الماضي، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة سائق في العقد الخامس من العمر داخل سيارة نقل مواشي، وبالانتقال والفحص تبين إصابته بطلق ناري أودى بحياته في الحال، لتبدأ على الفور فرق البحث الجنائي في تكثيف تحرياتها لكشف ملابسات الجريمة.

وأسفرت جهود مباحث مركز شرطة إسنا عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهما، حيث تبين تورط شخصين في تنفيذ الجريمة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، مؤكدين أنهما استهدفا المجني عليه للاستيلاء على المواشي التي كانت بحوزته، إضافة إلى أمواله ومتعلقاته الشخصية، واستخدما سلاحا ناريا في تنفيذ الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات الواقعة.

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