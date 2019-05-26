الزمالك ضد نهضة بركان .. تعرف على تاريخ بطولة الكونفدرالية

يواجه الزمالك، اليوم الاحد، نهضة بركان المغربي، في اياب دور النهائي لبطولة الكونفدرالية على ملعب برج العرب لحسم بطل هذه النسخة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف.



ويسرد موقع صدى البلد تاريخ البطولة قبل اسدال الستار على بطولة الموسم الحالي.



بدأت البطولة عام 2004 كانت تعرف في السابق بكأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وعادت لتحمل اسم كأس الاتحاد الأفريقي وتمثل فيها الأندية الحائزة على بطولة الكأس في بلدانها لتكون هنالك منافستين فقط لأندية أفريقيا بعد فشل التجربة القصيرة لبطولة الاتحاد التي كانت تمثل فيها الأندية ببطولة الاتحاد في بلدانها والبطولتين هما دوري أبطال أفريقيا البطولة التي كانت تعرف في السابق ببطولة أفريقيا للأندية الفائزة بالدوري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأجرى على البطولة العديد من التعديلات المهمة حتى وصلت الى شكلها الحالى فبعد نهاية نسختي عام 2003 تم إلغاء كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي وتم إدماج البطولتين إلى بطولة واحدة جديدة تحت اسم كأس الكونفدرالية الأفريقية وأصبحت تضم ثالث الدوري العام من أفضل 12 دولة في تصنيف الأندية الإفريقية إلى جانب الأندية أبطال الكأس للبلدان الإفريقية.



وأضيف إليها دور الستة عشر المكرر بحيث يضم الأندية الثمانية المتأهلة من دور الستة عشر لها في منافسة الأندية الثمانية الخاسرة من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك لإضافة القوة والإثارة لها حيث أن أندية دوري أبطال أفريقيا يفترض أنها أقوى من أندية كأس الكونفيدرالية الأفريقية فأصبح على المتأهل من دور الستة عشر إثبات جدارته والفوز على خاسر دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا للإستمرار والتأهل إلى دوري الثمانية.



كما أنه فى 2004 تحول دور الثمانية الى دوري مجموعات بحيث تقسم الأندية الثمانية المتأهلة من دور الستة عشر المكرر إلى مجموعتين وألغي الدور قبل النهائي على أن يتأهل بطلي المجموعتين إلى المباراتين النهائيتين مباشرة.



في نسختها عام 2009 عاد الدور قبل النهائي بصعود بطل ووصيف كل مجموعة بحيث يلتقي بطل كل مجموعة مع وصيف الأخرى على أن يقام إياب قبل النهائي على ملعبي بطلي المجموعتين ولا يزال هذا النظام ساريا في نسختها الحالية.

