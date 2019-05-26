عن نهائي الكونفدرالية.. العسيلي: قلبى معاك يا زمالك

النهارده قلبي معاك يا زمالك .. موسم كبير و فرقة رجالة و إدارة مستقرة .. متفائل و حاسس إن الزمالك هيجيب البطولة النهارده إن شاء الله #الزمالك_نهضة_بركان #الزمالك_بطل_أفريقيا

🇦🇹 🇦🇹 🇦🇹 — Mahmoud El Esseily (@Esseily) ٢٦ مايو ٢٠١٩

أبدى الفنان محمود العسيلي، عن تفاؤله بفوز الزمالك على فريق نهضة بركان المغربي في مباراة الإياب لنهائي الكونفدرالية.وغرد "العسيلى" خلال حسابه الشخصى عبر تويتر: النهارده قلبي معاك يا زمالك .. موسم كبير و فرقة رجالة و إدارة مستقرة .. متفائل و حاسس إن الزمالك هيجيب البطولة النهارده إن شاء الله#الزمالك_نهضة_بركان#الزمالك_بطل_أفريقيا