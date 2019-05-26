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رياضة

عن نهائي الكونفدرالية.. العسيلي: قلبى معاك يا زمالك

الأحد 26/مايو/2019 - 10:24 ص
صدى البلد
منار نور
أبدى الفنان محمود العسيلي، عن تفاؤله بفوز الزمالك على فريق نهضة بركان المغربي في مباراة الإياب لنهائي الكونفدرالية.

وغرد "العسيلى" خلال حسابه الشخصى عبر تويتر: النهارده قلبي معاك يا زمالك .. موسم كبير و فرقة رجالة و إدارة مستقرة .. متفائل و حاسس إن الزمالك هيجيب البطولة النهارده إن شاء الله
#الزمالك_نهضة_بركان
#الزمالك_بطل_أفريقيا

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