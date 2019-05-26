عن نهائي الكونفدرالية.. العسيلي: قلبى معاك يا زمالك

أبدى الفنان محمود العسيلي، عن تفاؤله بفوز الزمالك على فريق نهضة بركان المغربي في مباراة الإياب لنهائي الكونفدرالية.
وغرد "العسيلى" خلال حسابه الشخصى عبر تويتر: النهارده قلبي معاك يا زمالك .. موسم كبير و فرقة رجالة و إدارة مستقرة .. متفائل و حاسس إن الزمالك هيجيب البطولة النهارده إن شاء الله
#الزمالك_نهضة_بركان
#الزمالك_بطل_أفريقيا
وغرد "العسيلى" خلال حسابه الشخصى عبر تويتر: النهارده قلبي معاك يا زمالك .. موسم كبير و فرقة رجالة و إدارة مستقرة .. متفائل و حاسس إن الزمالك هيجيب البطولة النهارده إن شاء الله
#الزمالك_نهضة_بركان
#الزمالك_بطل_أفريقيا
النهارده قلبي معاك يا زمالك .. موسم كبير و فرقة رجالة و إدارة مستقرة .. متفائل و حاسس إن الزمالك هيجيب البطولة النهارده إن شاء الله #الزمالك_نهضة_بركان #الزمالك_بطل_أفريقيا— Mahmoud El Esseily (@Esseily) ٢٦ مايو ٢٠١٩
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