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رياضة

الدوري الإيطالي .. روما يتمسك بحلم دوري الأبطال في مواجهة بارما

الأحد 26/مايو/2019 - 10:41 ص
فريق روما
فريق روما
محمد السعيد
يستضيف فريق روما نظيره بارما، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتاج روما إلى الفوز، مع هزيمة كلا من إنتر وميلان، من أجل حجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، يدخل فريق بارما المباراة بدون أي أهداف، بعدما حسم بقائه في الكالتشيو.

ويحتل فريق روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بينما يحتل بارما المركز الـ 13 برصيد 41 نقطة.

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