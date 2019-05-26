لن اكتفى بإيقافه مدى الحياة.. رئيس الوداد المغربى يفتح النار على جهاد جريشة

أكد سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي، أنه سيتقدم بشكوى ضد الحكم المصري جهاد جريشة الذى أدار مباراة فريقه أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال الناصيري في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية، إنه لن يكتفي بإيقاف جهاد جريشة فقط، لافتًا إلى أنه يريد استرجاع حق فريقه.



وأضاف رئيس الوداد: "الكاف على المحك، وهم أمام مسؤولية تاريخية لرد الاعتبار لكرة القدم النظيفة، وإذا كان أحمد أحمد رئيس الكاف يقبل على نفسه بهذه المهزلة فهو أمر يخصه".



وأضاف: "لن نقف عند حدود الكاف، سنرسل شكوى للفيفا، وأقسم بأنني لن أصمت على ما حدث للوداد من مجزرة حقيقة، الحكم المصري جاء بنية مبيتة ولن أقبل بأي عقوبة ضد جريشة حتى لو تم إيقافه مدى الحياة لأن هذا لن يفيدنا بشيء، لقد اقترب من نهاية مشواره ولا يهمني قرار الإيقاف بحقه".



وكان الوداد تعادل على ملعبه أمام الترجى التونسى بهدف لكل منهما فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا.

