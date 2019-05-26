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محافظات

محافظ أسيوط: حملات إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بحي غرب

الأحد 26/مايو/2019 - 12:11 م
محافظ أسيوط: حملات
محافظ أسيوط: حملات إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بحي غرب
إيهاب عمر
أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على تكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني المخالفة وغير المرخصة بمختلف الأحياء والمراكز، لافتًا إلى العمل على رصد المخالفات والتصدي لها وإزالتها في المهد قبل تطورها، والتي تشكل خطرًا على البنية التحتية وتؤثر بالسلب على شبكات المرافق العامة وأمن وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الخالفين، حيث لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاسترداد حق الشعب.

وأضاف محمد البشير رئيس حي غرب، انه تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط للتصدي لأعمال البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة تم إزالة فورية لأعمال بناء مخالف على أراضي أوقاف بشارعي المحمدي والميثاق بمنطقة البيسري بحي غرب أسيوط، وذلك بمشاركة يسري كامل وهاني محمد نائبي رئيس الحي وسيد عبدالجواد ومحمد عبدالراضي مساعدي رئيس الحي ومسئولي الأزمات وقسم الاشغالات وبإستخدام معدات الحي، موضحًا إنه سيتم التصدى لجميع التعديات المخالفة للقانون سواء كانت تعدى على أملاك الدولة والنفع العام أو أية تعديات على الأراضي الزراعية.

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