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اقتصاد

6.7 مليار جنيه أرباح البورصة فى ختام تعاملات أول جلسات الأسبوع

الأحد 26/مايو/2019 - 03:03 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم "الأحد"، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.322 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 115 مليون ورقة مالية بقيمة 378.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.9 ألف عملية لـ 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.61%، والعرب على 10.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، 61.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22.8 مليون جنيه، 56.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 13981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 17436 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 605 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 453 نقطة.

وارتفعت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركات، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

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