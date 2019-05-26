ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وادي دجلة يتمسك بـ الحكام الأجانب في مباراته الأخيرة بالدوري الممتاز

الأحد 26/مايو/2019 - 03:15 م
فريق وادي دجلة
فريق وادي دجلة
عمرو الحلواني - محمد رشاد
تمسك مسئولو وادى دجلة باستقدام طاقم حكام أجانب لمباراته الأخيرة في الدوري الممتاز المقرر إقامتها 3 يونيو المقبل أمام الإنتاج الحربي بملعب الشرطة بالعباسية.

ويرفض مسئولو وادى دجلة إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري خاصة إنها مصيرية في بقاء الفريق بالدورى الممتاز وعدم الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وكان وادي دجلة قرر بشكل نهائى اللجوء إلى الحكام الأجانب خلال الجولات المتبقية له بالدوري بداية من مباراة حرس الحدود الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين وارتفع رصيد دجلة إلى 37 نقطة ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إرسال مبلغ 25 ألف دولار إلى اتحاد الكرة من قبل وادي دجلة قيمة استقدام طاقم حكام أجنبى دولي.

ترشيحاتنا

ليلة القدر وميلاد هلال العيد.. ظهور التربيع الأخير لـ قمر رمضان

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

هاشتاج #أولى_ثانوي يتصدر تويتر.. والطالبات: إحنا هنتجوز وهنعد فى البيت

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

السيستم نجح .. 380 ألف طالب يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا الآن

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

ads

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

تجاوزات ضد التوانسة.. بيان رسمي من الترجى بشأن أحداث نهائي أفريقيا أمام الوداد

لن اكتفى بإيقافه مدى الحياة.. رئيس الوداد المغربى يفتح النار على جهاد جريشة

بعد الهجوم المدوي على جريشة.. تعرف على حكم إياب نهائي أفريقيا

لعنة أهلاوية تفيد الزملكاوية.. نجمان يغيبان عن الإسماعيلي لنهاية الموسم

السير فيرجسون مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد .. اقرأ التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور