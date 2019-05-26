وادي دجلة يتمسك بـ الحكام الأجانب في مباراته الأخيرة بالدوري الممتاز

تمسك مسئولو وادى دجلة باستقدام طاقم حكام أجانب لمباراته الأخيرة في الدوري الممتاز المقرر إقامتها 3 يونيو المقبل أمام الإنتاج الحربي بملعب الشرطة بالعباسية.



ويرفض مسئولو وادى دجلة إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري خاصة إنها مصيرية في بقاء الفريق بالدورى الممتاز وعدم الهبوط إلى دوري القسم الثاني.



وكان وادي دجلة قرر بشكل نهائى اللجوء إلى الحكام الأجانب خلال الجولات المتبقية له بالدوري بداية من مباراة حرس الحدود الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين وارتفع رصيد دجلة إلى 37 نقطة ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إرسال مبلغ 25 ألف دولار إلى اتحاد الكرة من قبل وادي دجلة قيمة استقدام طاقم حكام أجنبى دولي.

