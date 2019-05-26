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أخبار البلد

شكاوى الأعلى للإعلام تناقش وقف إعلانين للسيارات والملابس الداخلية

الأحد 26/مايو/2019 - 03:26 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى جمال شوقى، رئيس اللجنة وعضو المجلس، وقف إعلان للسيارات وآخر للملابس الداخلية.

وتبحث اللجنة شكاوى تطالب بوقف بث إعلانين، أحدهما لإحدى السيارات بتهمة الإساءة للمرأة، وآخر يسيء للمشاهدين خاص بالملابس الداخلية.

من جانب آخر، تناقش لجنة الشكاوى عددا من الشكاوى الواردة إليها، بالإضافة إلى مناقشة تقارير لجنة الرصد بشأن الإعلانات والبرامج والمسلسلات، فضلا عن أداء الشاشات في النصف الأول من شهر رمضان، و3 شكاوى قدمها رئيس نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي في تهم بالسب والقذف.

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