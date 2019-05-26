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هيلثى حلقة 21: أضرار الفاست فود على الجسم.. نصائح لتجنبها

الأحد 26/مايو/2019 - 06:19 م
فاست فود
فاست فود
آية التيجي - اسماء محمد
قال الدكتور محمد حلمى، اسستشارى التغذية العلاجية وإذابة الدهون، إن الأطعمة السريعة والجاهزة "الفاست فود" انتشرت فى السنوات الأخيرة بشكل واسع بين مختلف الشرائح العمرية، ويرجع ذلك لسهولة تحضيرها وانتشارها فى المطاعم، فضلا عن مذاقها الشهى.

وأضاف "حلمى" فى حلقة برنامج هيلثى المذاع على موقع "صدى البلد" الإخبارى: أن السر فى المذاق الطيب الذى تتمتع به الوجبات السريعة والجاهزة يرجع إلى احتوائها على 3 مواد ضارة بالصحة، وهى: المذاق الحلو، ونسبة دهون عالية، وكمية كبيرة من الملح ومكسبات الطعم والتوابل.

وأوضح أن الفاست فود تلحق أضرارا كثيرة بالجسم لأنها تتسبب فى تخزين الأملاح والدهون فى أجسامنا، مما يعرضنا لمخاطر صحية كثيرة أبرزها زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول ومشاكل فى القولون وسوء الهضم، مما يتسبب فى ظهور مشاكل صحية كثيرة هشاشة العظام ونقص فيتامين "د" والأنيميا.

ونصح "حلمى" بالابتعاد عن الأطعمة السريعة قدر الإمكان بحيث لا نتناولها أكثر من مرة فى الأسبوع ، والمشى بعد تناول الوجبات الدسمة، وتناول الماء بكميات كبيرة، والحرص على تناول جريب فروت والليمون والكيوى من أكثر الأطعمة التى تساعد على مقاومة الدهون.

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