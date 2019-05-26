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رياضة

حارس بني سويف: حظوظنا قوية في الصعود للممتاز وسنقاتل من أجل الإنجاز

الأحد 26/مايو/2019 - 07:28 م
صدى البلد
مالك خالد
أكد مصطفى عبدالستار حارس مرمى نادي بني سويف، أن المنافسة على الصعود للدوري الممتاز في مجموعة الصعيد لن تكون سهلة خلال الموسم الجديد من دوري الممتاز ب.

وقال "عبدالستار" في تصريحات لـ" صدي البلد" إن فريق بني سويف يسعي بكل قوة لتحقيق الإنجاز خلال الموسم الجديد، وعلينا التركيز من بداية فترة الإعداد لتحقيق هذا الهدف.

وأعرب عبدالستار عن تفاؤله بتقديم موسم قوي في ظل تكاتف مجلس إدارة النادي ورغبة الجهاز الجديد في تقديم موسم جيد ، مشيرا إلى أن الفريق لديه ميزة بالحفاظ على قوام الموسم المنتهي .

واختتم عبدالستار تصريحاته قائلا: "سنقاتل من اجل اسعاد جماهيرنا وتعويضهم عن الموسم المنتهي بعدما نافسنا بقوة مع أسوان، وعلينا بذل الجهد لتحقيق الصعود".

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