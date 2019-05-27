هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

هناكل إيه على الفطار ؟ .. من أكثر الأسئلة التى تشغل بال كثير من النساء في شهر رمضان، فهي تبحث دائمًا عن سفرة مميزة ذات أطباق شهية، وفي نفس الوقت تحتوي على قيمة غذائية عالية تمد الجسم باحتياجاته اللازمة ليتمكن من مواصلة الصيام.





ويقدم "صدى البلد"، يوميًا طوال شهر رمضان قائمة من الأكلات الشهية التي تناسب مختلف الأذواق تتنوع بين الشرقى والغربى وأفضل طرق طهيها وإعدادها فى المنزل.





ونقترح قائمة لمائدة إفطار شهية تتكون من طبق رئيسي وطبقين جانبين وحلو شرقى بوصفات رائعة لأشهر خبراء الطهي.





الطبق الرئيسى سمان مشوى لـ علاء الشربيني.



مقادير سمان مشوي : – 5 فصوص ثوم مفروم – فنجان صغير من خل التفاح – 2 سمان – ملح وفلفل أسود – ملعقة صغيرة زعتر – ملعقة صغيرة روز ماري – ملعقتان أورجانو – بشر ليمون – بصلة مبشورة – ربع كوب عصير ليمون – ملعقتان زيت زيتون

طريقة عمل السمان : – يغسل السمان بالماء والملح وينقع في الخل ربع ساعة ، ثم يشطف ويصفى من الماء . – تخلط التوابل مع عصير الليمون والملح والبصل وزيت الزيتون ، ثم تستعمل لتتبيل السمان ويترك ست ساعات . – يسخن جريل أو طاسة تيفال مع رشة من الزيت ويشوى السمان من الجهتين مع التقليب على نار هادئة . – يرص السمان في صينية ويكمل النضج في فرن ساخن لمدة ربع ساعة ليكتسب لون ذهبي وتنضج تماما وتقدم ساخنة

الطبق الجانبى محشى فلفل دايت لسالي فؤاد



مقادير محشي فلفل دايت : فلفل الوان كوب برغل منقوع و مصفى 2 كوب عصاج جاهز قليل الدسم 2 كوب بصل مفروم شبت بقدونس كزبرة ملعقة زيت عباد الشمس 3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم ملعقة ثوم بودرة ملح فلفل أسود كوب مرقة خالية الدسم كوب طماطم مفرومة بالقشرة رشة كمون كزبرة ناشفة



طريقة عمل محشي دايت: * يشوح البصل في ملعقة الزيت ويقلب جيدا * يضاف الملح والفلفل والكمون والكزبرة الناشفة والثوم البودرة * يضاف الطماطم المفرومة وتترك قليلا ثم تضاف صلصة الطماطم ونقلب جيدا ثم يضاف البرغل * نستمر في التقليب ثم يضاف العصاج الجاهز ونقلب جيدا * يرفع الخليط من على النار ثم يقلب مع الشبت والبقدونس والكزبرة * يحشى الفلفل بالخليط ويوضع في الحلة مع ربع كوب مرقة منزوعة الدسم ويترك على النار حتى تمام النضج ويقدم

الحلو بلح شام بالايس كريم لنجلاء الشرشابى