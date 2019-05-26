مقتل شخصين جراء إعصار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

قال مسؤولون إن رجال الإنقاذ بحثوا يوم الأحد عن ناجين بين أنقاض خلفها إعصار دمر مناطق ببلدة صغيرة بالقرب من مدينة أوكلاهوما سيتي مما أدى إلى سقوط قتيلين وأكثر من 24 مصابا إضافة إلى تشريد المئات.



وهذا الإعصار هو الأحدث في موجة من الطقس السيئ المتوقع أن تستمر بعد اجتياحها ولايات السهول الوسطى الأسبوع الماضي بأعاصير مدمرة ورياح عاتية وعواصف رعدية ممطرة وفيضانات واسعة النطاق.



وقال مات وايت رئيس بلدية مدينة إل رينو بولاية أوكلاهوما إنه بالإضافة إلى قتل شخصين خلف الإعصار ليل السبت 29 جريحا تراوحت إصاباتهم بين خفيفة وخطيرة كما شرد مئات آخرين.



وقال وايت للصحفيين يوم الأحد "إنه وقت صعب للغاية بالنسبة لنا ولكننا سنتجاوزه.



"تأثر عدة مئات بهذا. الناس فقدو كل شيء تماما".