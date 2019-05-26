يارب النصر.. صلاح عبد الله يدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

حرص الفنان صلاح عبد الله، على دعم الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية والمقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب.



وكتب عبد الله عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ‏‎#برج_العرب_الآن‎#تايم_سبورت ‎#جمهور_الزمالك يارب الزمــااااالك يارب".



وتعرض الزمالك تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين، لرفع الكأس على وملعب برج العرب، الذي سيشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع زملكاوي.