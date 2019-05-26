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ديني

مئات المصلين يؤدون التراويح بالجامع الأزهر الشريف.. صور

الأحد 26/مايو/2019 - 09:50 م
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمود ضاحي عدسة / إيهاب عيد
أدى مئات المصلين صلاة التراويح بالجامع الأزهر الشريف اليوم الأحد، وذلك مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

ويشهد الجامع الأزهر إقبال شريحة كبيرة من الشباب وبالتحديد طلاب الأزهر المغتربين من دول العالم، لأداء صلاة التراويح.

ويحرص عدد من المصلين بالجامع الأزهر على التقاط الصور التذكارية، في وقت الراحة بين الصلوات، ويصطحب المصلون أطفالهم لأداء الصلاة بساحة المسجد، وسط فرحة عارمة على وجوههم، للاستمتاع بليالي رمضان الكريم.
مئات المصلين يؤدون التراويح بالجامع الأزهر الشريف.. صور
مئات المصلين يؤدون التراويح بالجامع الأزهر الشريف.. صور
مئات المصلين يؤدون التراويح بالجامع الأزهر الشريف.. صور
مئات المصلين يؤدون التراويح بالجامع الأزهر الشريف.. صور
مئات المصلين يؤدون التراويح بالجامع الأزهر الشريف.. صور
مئات المصلين يؤدون التراويح بالجامع الأزهر الشريف.. صور

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