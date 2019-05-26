خناقة شوارع على متن طائرة كندية.. فيديو

شهدت طائرة عراك عنيف على متنها انتهى بالقبض على أحد الركاب بسبب تصرفاته العدوانية والحماقات التي ارتكابها في حق الركاب الآخرون وطاقم الطائرة.



بدأ الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، بارتكاب تصرفات غريبة وبشكل مسيء تجاه طاقم الطائرة الموجود على متن رحلة متجهة من سيدني متجهة إلى ملبورن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.



تصاعد سلوكه العدواني بضرب الركاب والهجوم على السيدات والحديث بألفاظ مسيئة، كل هذا قبل إقلاع الطائرة حتى أن العاملون طلبوا منه الخروج من الطائرة.



وبعد رفضه الخروج من الطائرة، استعان طاقم الطائرة بالشرطة للقبض عليه، ولكن الأمر تفاقم وبدأ الراكب في الشجار مع الضباط وضربهم داخل الطائرة، فيما أصيب أثنان من ضباط الشرطة جراء ضربات الراكب حتى تمت السيطرة الكاملة على الشاب ونقله إلى السجن، ووجهت إليه تهم عديدة ، بما في ذلك الاعتداء ومقاومة الشرطة.



