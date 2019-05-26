أحمد موسى عن الجمهور: أهلاوية أجروا سيارات لحضور نهائي الكونفدرالية

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان يتمنى حضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، «حضور غير مسبوق، أكثر من 60 ألف مشجع متواجدون قبل الإفطار، وأعرف أهلاوية أجروا سيارات للذهاب وحضور مباراة النهائي»، لافتًا إلى أن الحضور الجماهيري الكثيف يعكس أهمية المباراة لمصر والزمالك.





ووجه التحية إلى وزارة الداخلية ورجال الأمن؛ لتنظيم الدخول إلى استاد المباراة، متابعًا: «نادي الزمالك يحتاج كل هذه المساندة لأنه يمثل مصر، وأهم شيء سلامة الجماهير»، موضحًا أن قناة "تايم سبورت" تبث المباراة عبر الإرسال الأرضي.