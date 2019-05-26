نجم الزمالك لحكم نهائي الكونفدرالية: خليك حلو

وجه تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق رسالة شديدة اللهجة إلى "باملاك تيسيما"، حكم لقاء مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، المقامة حاليا على استاد برج العرب ضمن إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية .



وكتب عبد الحميد على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: "خليك حلو النهاردة ".



كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة.



جاءت بداية المباراة سريعة وسط حماس كبير من لاعبى الزمالك فى ظل المساندة والدعم الجماهيري الكبير الذي حضر الى ملعب برج الملعب.



وكاد فى الدقيقة الخامسة حمدى لعشير أن يتقدم لنهضة بركان من هجمة سريعة بدأت من الناحية اليمنى عن طريق لاباكودجو ولكنه سدد الكرة فوق العارضة لحة انفراده بالحارس جنش .. ورد الزمالك سريعة بتمريرة سحرية من حميد أحداد وضعت اوباما فى مواجهة الحارس ولكنه سدد الكرة عالية بغرابة شديدة .



بعد البداية القوية هدأ ايقاع اللعب فى وسط الملعب وسط محاولات وتركز اللعب فى دائرة المنتصف وسط كثافة عددية من الفريقين فى الوقت الذى اعتمد فيه الزمالك على الاحتفاظ بالكرة وعدم فقدانها بسهولة فى الوقت الذى لجأ فيه نهضة بركان الى التأمين الدفاعى مع الاعتماد على الهجمة المرتدة .



بمرور الوقت يسيطر الزمالك على مجريات المباراة ويسدد ابراهيم حسن كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علت العارضة بقليل .. وبدأت تحركات لاعبى الزمالك بدون كرة من خلال محمد ابراهيم وكهربا خطورة على دفاعات نهضة بركان وتعرض حميد أحداد للخشونة داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم الاثيوبى طالب باستمرار اللاعب فى ظل مطالبة أحداد بالحصول على ضربة جزاء .



وشهدت الدقائق الاخيرة من عمر الشوط الاول حالة من التسرع من جانب لاعبى الزمالك فى محاولة لاحراز هدف التقدم .



وفى الدقيقة 42 تعرض محمد عبد الغنى للعرقلة من حمدى لعشير بعد تدخل عنيف ليتدخل محمود علاء وجنش ليتسببا فى ضياع الوقت بعد ادعاء اللاعب المغربى الاعتداء عليه من اللاعبين ليسقط على الارض .