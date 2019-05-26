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رياضة

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء منافسات الجولة الأخيرة

الأحد 26/مايو/2019 - 11:09 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أسدل الستار على منافسات الدوري الإيطالي بعد أن لعبت اليوم اللقاءات المتبقية من الجولة الثامنة والثلاثين، والتي كشفت عن المتأهلين لدوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وآخر الفرق الهابطة لدوري الدرجة الثانية.

وتأهل ناديي أتالانتا، وإنتر، إلى دوري أبطال أوروبا برفقة نابولي صاحب المركز الثاني، ويوفينتوس بطل الدوري، بينما تأهل ناديا ميلان وروما للدوري الأوروبي بعد احتلالهما المركز الخامس والسادس على الترتيب، إضافة إلى فريق لاتسيو المتوج بكأس إيطاليا.

ويقدم "صدى البلد"، جدول الترتيب النهائي للدوري الإيطالي.
تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء منافسات الجولة الأخيرة

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