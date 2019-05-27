مؤشرات أولية لانتخابات البرلمان الأوروبي.. هزيمة لـ ماكرون واليمين يتقدم

ساعات قليلة تفصلنا عن نتيجة انتخابات البرلمان الأوروبي، التي تجري في 21 دولة أوروبية، والتي تشير الأرقام إلى أن نسبة المشاركة بها هي الأعلى منذ 20 عاما بنسبة تقدر بـ51%.



وقالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية إن التصويت انتهى، مما يعني إمكانية إعلان النتائج في المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن ينتصر حزب "بريكست" الذي يرأسه نايجل فراج.



ومن المتوقع أيضا أن يحصل الديمقراطيون الليبراليون أيضا على أصوات الجانب الآخر المعارض، ما يظهر مدى الانقسام حول قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



في حين اعترف دانييل هانان، بأن حزب المحافظين يواجه هزيمة قاسية، في حين قال المستشار جون ماكدونيل إن حزب العمال استعد بشكل جيد للانتخابات.



وقال فراج إن حزب "بريكست" على الطريق للحصول على فوز قوي للغاية، حيث تم الإعلان عن فوزه بـ13 منطقة من أصل 14 تم إنهاء الفرز بها، بنسبة أصوات تخطت الـ50%.



إيطاليا



فيما يتصدر حزب الرابطة الإيطالي اليميني المتشدد، بقيادة وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، النتائج الاولية للانتخابات الأوروبية. بحسب "يورو نيوز".



فرنسا



فيما أظهرت نتائج أولية تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن انتخابات المجلس الأوروبي في فرنسا. وباتت النتيجة شبه محسومة.



وقالت قناة "سكاي نيوز" إن استطلاعين أجراهما مركزا "إيفوب فيدوسيال" و"هاريس إنتراكتيف أجانس إيبوكا" أظهرا حصول التجمع الوطني ما بين 24 و24.2% من الأصوات يليه التحالف الوسطي لماكرون بنسبة تراوح بين 22.5 و23%، فيما نال حزب الخضر ما بين 12 و 12.7% متخطيا النسبة التي حققها في انتخابات عام 2014 حين نال 8.9%.



إسبانيا



تقدم الاشتراكيون، بعد فوز الزعيم الكتالوني السابق الانفصالي، كارليس بوتشدمون بمقاعد نيابية أيضا.



فيما تشير النتائج الأولية إلى تقدم كبير لليبراليين والخضر. حيث حققت الأحزاب الخصراء نتيجة إيجابية خصوصًا في ألمانيا وإيرلندا، كما حقق الحزبان العماليان نتيجة جيدة في هولندا ومالطا.



وفي النمسا فاز حزب الشعب النمساوي في انتخابات البرلمان الأوروبي بنسبة 35.4 % ، تلاه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 23.6 %.

