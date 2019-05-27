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رياضة

شاهد.. احتفالات أبناء القلعة البيضاء بكأس الكونفدرالية داخل مقر النادي

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:51 ص
احتفالات أبناء القلعة
احتفالات أبناء القلعة البيضاء
حسام الحارتي
شهد مقر نادي الزمالك، احتفالات كبيرة؛ بعد تحقيق لاعبي الفريق فوزًا مثيرًا على منافسه نهضة بركان المغربي، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب، والحصول على كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعرض الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامجه "الماتش"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، احتفالات أبناء جماهير القلعة البيضاء بعد الحصول على كأس الكونفدرالية الإفريقية لعام 2019 داخل مقر النادي.

ووجه "حتحوت"، التحية، إلى لاعبي ومسئولي نادي الزمالك على تحقيق الفوز والحصول على بطولة الكونفدرالية، وإسعاد كافة الجماهير المصرية.

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