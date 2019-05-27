أبراج حساسة جدا كوني حذرة في التعامل معهم

هل أنت من أصحاب الأبراج الحساسة الذي يجب التعامل معهم بحذر لأن مشاعرهم مرهفة للغاية إليك أكثر الأبراج حساسية وفقا لموقع بولد سكاى الهندى..



-السرطان .. من الأبراج الحساسة التي تبكي حين تشاهد مشهد مؤثرًا فهو برج يملك فائضًا من المشاعر كما أنه برج عاطفي جدًا.



-العذراء ..من الأبراج التى تحمل الكثير بداخلها الكثير من المشاعر والأحاسيس وهو من الأبراج التى تنتقد نفسها بشدة.



-العقرب .. من الابراج التى تجيد التعبير عن مشاعرها فهو يعرف تمامًا ما الذي يشعر به الآخر حتى من دون ان يقول كلمة واحدة.



- الحوت.. هو أكثر الأبراج حساسية فهو من الأبراج التى تراعي مشاعر الآخرين.