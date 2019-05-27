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مرأة

أبراج حساسة جدا كوني حذرة في التعامل معهم

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل أنت من أصحاب الأبراج الحساسة الذي يجب التعامل معهم بحذر لأن مشاعرهم مرهفة للغاية إليك أكثر الأبراج حساسية وفقا لموقع بولد سكاى الهندى..

-السرطان .. من الأبراج الحساسة التي تبكي حين تشاهد مشهد مؤثرًا فهو برج يملك فائضًا من المشاعر كما أنه برج عاطفي جدًا.

-العذراء ..من الأبراج التى تحمل الكثير بداخلها الكثير من المشاعر والأحاسيس وهو من الأبراج التى تنتقد نفسها بشدة.

-العقرب .. من الابراج التى تجيد التعبير عن مشاعرها فهو يعرف تمامًا ما الذي يشعر به الآخر حتى من دون ان يقول كلمة واحدة.

- الحوت.. هو أكثر الأبراج حساسية فهو من الأبراج التى تراعي مشاعر الآخرين.

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