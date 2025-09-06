سويلم يتابع موقف مشاركة مركز التدريب الإقليمى فى أنشطة "تحالف وتنمية"

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بشأن التعاون بين مركز التدريبى الإقليمى للموراد المائية والرى ، وجامعة الأهرام الكندية، وشركتي SpimeSenseLabs و SSTM.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعد نموذجا ناجحا للتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص .

وصرح الدكتور سويلم ، أن مشاركة الوزارة - ممثلة فى مركز التدريب الإقليمى - فى هذه المبادرة الرئاسية الهامة يأتي في إطار سعي الوزارة الدائم لخدمة قطاع المياه، وإعداد وتمكين جيل جديد من الشباب القادرين على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية في إدارة الموارد المائية .

وأضاف أن مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة يمتلك خبرة واسعة في تدريب طلاب الجامعات المصرية من خلال برامجه الصيفية التي شارك فيها آلاف الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل قاعدة قوية للانطلاق في تفعيل المبادرة الرئاسية الجديدة، مشيرا إلى أن التدريب متاح لجميع طلاب الجامعات على مستوى الجمهورية فى ظل انتشار فروع المركز بمحافظات عديدة، مع تعريف المتدربين على التحديات المائية والمشاركة في البحث عن حلول عملية مبتكرة لها .

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تستهدف تمكين الشباب من ريادة الأعمال وتحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات وشركات ناشئة، مع الاستفادة من خبرات الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص لتوفير منظومة متكاملة للتدريب والدعم الفني والتسويق، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر .