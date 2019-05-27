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رياضة

تامر عبد الحميد يشيد بهذا اللاعب بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:06 ص
تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
محمد بدران
أشاد تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق باللاعب طارق حامد صانع ألعاب الفريق، خلال مبارة الزمالك ونهضة بركان والتى انتهت بتتويج الزمالك بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3  .

وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر": ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شابوووووو طارق حامد قولوا اللى انتم عايزنه بطل و روح و كفاح و وقتاااال و قلب مبرووووك يا وريث ‎@TarrekHameed "

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53  ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

تامر عبد الحميد يشيد بهذا اللاعب بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

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