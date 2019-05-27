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أخبار العالم

ليس يوم الثلاثاء.. مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول أول أيام عيد الفطر.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:40 ص
هلال أول أيام عيد
هلال أول أيام عيد الفطر
القسم الخارجي
فجر مركز الفلك الدولي في الإمارات مفاجأة حول أول ايام عيد الفطر، حيث قال إن الأربعاء 5 يونيو سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، في جميع مناطق العالمين الإسلامي والعربي، باعتماد رؤية الهلال.

وقال المركز إن الاختلاف المحتمل سيحدث في حال أكد شهود عيان رؤية الهلال، يوم الاثنين الثالث من يونيو، على الرغم من أن المركز أكد على "عدم إمكانية حدوث ذلك باستخدام أجهزة الرصد الفلكي الحديثة".

وذكر مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، أنه من المقرر "تحري رؤية هلال شهر شوال، يوم الاثنين 3 يونيو، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس بثلاث دقائق في السعودية، وفي أبوظبي والكويت والبحرين، والعراق سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس".

وأضاف: "أما في سوريا والأردن وفلسطين، فسيغيب القمر بعد 4 دقائق، وفي صنعاء بعد 6 دقائق من غروب الشمس، وليبيا وتونس بعد 7 دقائق، كذلك في معظم الدول العربية والإسلامية".

وتابع عودة: "وفقا لما سبق وحسب الأجهزة المتاحة لرصد الأهلة، فإن رؤية هلال شهر شوال غير ممكنة، ومن ثم فإن الأصل أن يكون الأربعاء 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك باعتماد رؤية الهلال".

واختتم قائلا: "إذا أردنا أن نبدأ العيد بناء على رؤية الهلال في منطقتنا العربية والعالم الإسلامي فيقينا سيكون يوم الأربعاء، أما في حالة قبول شهادة الشهود، التي تخالف المنطق والعلم، سيكون العيد يوم الثلاثاء ومن ثم يصبح رمضان 29 يوما".

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