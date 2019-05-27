الرئيس الأمريكي يلتقي الإمبراطور الياباني الجديد في القصر الإمبراطوري

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الاثنين/ الإمبراطور الياباني ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو في القصر الإمبراطوري.



وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن ترامب - الذي وصل إلى اليابان أمس الأول /السبت/ في زيارة تستمر 4 أيام - يعد أول ضيف رسمي يزور اليابان منذ تولى الإمبراطور ناروهيتو العرش في الأول من مايو الجاري، مضيفة أن الحكومة اليابانية اختارت ترامب ليصبح أول ضيف دولة للعصر الجديد؛ على أمل إظهار عمق التحالف الثنائي.



وفي سياق متصل، التقى الرئيس الأمريكي اليوم عائلات المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية منذ عقود، متعهدا بالعمل مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي؛ من أجل إعادة هؤلاء المختطفين لبلادهم، وأوضح أن هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها ببعض عائلات هؤلاء المختطفين ويستمع إلى مطالبهم.



وتقول اليابان إن مجموعة من مواطنيها قد وقعوا ضحايا عمليات اختطاف منذ السبعينيات والثمانينيات يشتبه بتنفيذها عملاء الاستخبارات الكورية الشمالية، وتشدد طوكيو على أنه تم نقل هؤلاء اليابانيين سرا إلى كوريا الشمالية؛ لاستخدام البيانات الشخصية الخاصة بهم لدس جواسيس في كوريا الجنوبية بصفة يابانيين، وتدريس اللغة اليابانية لموظفي المخابرات الكورية الشمالية.



وتعهدت الحكومة اليابانية مرارا بأنها ستبذل قصارى جهدها لإعادة جميع الذين أخذتهم كوريا الشمالية إلى أرض الوطن سواء كانوا مدرجين في قائمة المختطفين أم لا.