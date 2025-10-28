قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن
رئيس الوزراء يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح مؤتمر الانتوساي
أخبار العالم

سفير سلطنة عمان: افتتاح المتحف الكبير يجسد ريادة مصر الحضارية

سفير سلطنة عُمان
سفير سلطنة عُمان
ميرنا محمود

أعرب السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية ، عن سعادة سلطنة عُمان للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير هذا الحدث الحضاري البارز، الذي يُعد منارةً ثقافية وإنسانية شاهقة، تُجسد عظمة التاريخ المصري وعبقرية الإنسان الذي استطاع أن يجعل من إرثه الحضاري جسرًا يربط الماضي بالحاضر والمستقبل، ويؤكد مكانة مصر الرائدة في حفظ التراث الإنساني وصون الذاكرة الحضارية للبشرية.

وأكد الرحبي  في بيان رسمي أن سلطنة عُمان تشارك في هذا الحدث التاريخي بوفد رفيع المستوى يترأسه صاحب السمو ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، نيابةً عن صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق، وذلك تلبيةً لدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وللروابط التاريخية العميقة الممتدة بين الشعبين العُماني والمصري.

وقال السفير الرحبي، أن هذا الافتتاح يؤكد أن مصر، بماضيها العريق وحاضرها المتجدد، قادرة على أن تُعيد تعريف العالم بمعنى الحضارة والهوية والإنسانية، وأنها لا تزال تحمل على عاتقها رسالة التنوير والإبداع التي تميزت بها عبر العصور. فهذا الصرح الثقافي العظيم ليس مجرد متحف يحتضن آثارًا خالدة، بل هو رمز متجدد لإرادة مصر المعاصرة في أن تكون الثقافة والتنمية الإنسانية جزءًا أصيلًا من مشروعها الوطني.

وأعرب السفير الرحبي عن تقدير سلطنة عُمان الكبير للجهد المصري المتميز في تقديم الصورة الحضارية لمصر وللأمة العربية من خلال هذا المشروع الفريد، الذي يُبرز الدور الريادي لمصر في ترسيخ قيم الجمال والسلام والمعرفة.

وقال الرحبي: ونحن في سلطنة عُمان، بما نملكه من إرثٍ حضاريٍ ضاربٍ في عمق التاريخ، نُثمن هذه الرؤية ونتقاطع معها، إذ نستحضر بفخر افتتاح متحف عُمان عبر الزمان في ولاية منح، الذي يُعد هو الآخر إيقونة حضارية وثقافية تُبرز للعالم الوجه المشرق للهوية العُمانية وتاريخها التليد، وتُعبر عن قدرة الإنسان العربي على تجديد حضارته وتقديمها للعالم بروحٍ معاصرة.

فمثل هذه المشاريع المتحفية الكبرى تكمن أهميتها في تعريف العالم بحضارة العرب، وإبراز إسهاماتهم الإنسانية في مسيرة التاريخ العالمي، وتعميق التواصل الحضاري القائم على التسامح والاحترام المتبادل، وهو ما يجسد الرسالة الثقافية المشتركة بين عُمان ومصر.

وأضاف السفير الرحبي قائلاً: وإذ تشارك سلطنة عُمان بوفد رفيع المستوى في هذا الحدث التاريخي، فإنها تؤكد أن حضورها يُعبّر عن عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص قيادتيهما الرشيدتين على تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والمعرفة والإبداع الإنساني، بوصفها ركيزة أساسية لبناء السلام والتنمية المستدامة.

واختتم الرحبي قائلاً: وفي هذه المناسبة المباركة، نعرب  عن خالص التهاني لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، متمنيةً لها دوام التوفيق والنجاح، وللعلاقات العُمانية– المصرية مزيدًا من التقدم والازدهار، لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، وخدمةً للثقافة العربية والإنسانية جمعاء.

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

