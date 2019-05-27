رئيس البرلمان الكوري الجنوبي يزور روسيا ودول البلطيق

أفادت وسائل إعلام في سول اليوم /الاثنين/ أن رئيس البرلمان الكوري الجنوبي مون هي-سانج سيقوم بجولة خارجية يزور خلالها روسيا ودول البلطيق لمدة 10 أيام؛ في محاولة لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بشأن السلام في شبه الجزيرة الكورية.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مون سيتوجه أولا إلى روسيا في زيارة تستمر 3 أيام، تليها زيارات إلى إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا حيث يعتزم دعوة روسيا إلى لعب دور بناء في الحفاظ على زخم الحوار بين كوريا الشمالية، والولايات المتحدة؛ وسط مفاوضات نزع السلاح النووي المتوقفة.



ومن المنتظر أن يجتمع مون مع رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وتعد رحلة مون هي-سانج هي أول رحلة إلى دول البلطيق يقوم بها رئيس برلماني كوري جنوبي منذ 8 أعوام.