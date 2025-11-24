عرض فيلم قصير لخالد جلال ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان أيام قرطاج

عرض اليوم الفيلم القصير “الأستاذ” للمخرج خالد جلال قبل انطلاق ندوته على هامش فعاليات الدورة ٢٦ من مهرجان ايام قرطاج المسرحي فى دار الاوبرا بمدينة تونس.

وشارك فى الفيلم عدد كبير من نجوم الفن الذين تتلمذوا على يد المخرج خالد جلال ، ومن ابرزهم ، بيومي فؤاد ، ومحمد فراج ، ومحمد عبد الرحمن توتا .

ونظمت اليوم ادارة مهرجان ايام قرطاج المسرحي ندوة للمخرج خالد جلال بعنوان “الفنان المسرحي زمنه واعماله”.

وعرض امس مسرحية “الملك لير” للفنان يحيي الفخراني ضمن فعاليات مهرجان قرطاج المسرحي.

مسرحية الملك لير

ومسرحية“الملك لير” تضم نخبة من نجوم المسرح المصري، منهم: علي راسهم النجم الكبير يحيي الفخراني ، طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن.

ومن صناع العمل: إسلام عباس (مكياج)، ضياء شفيق (استعراضات)، أحمد الناصر (موسيقى)، محمود الحسيني “كاجو” (إضاءة)، علا علي (ملابس)، حمدي عطية (ديكور).

مسرحية "(ال)حلم…كوميديا سوداء"

كما عرضت ايضا مسرحية "(ال)حلم…كوميديا سوداء" وهي من إخراج جليلة بكار والفاضل الجعايبي، ويقدّم العمل عدد من الممثلين التونسيين، وهم جليلة بكار، جمال المداني محمد شعبان، منير خزري ومريم بن حميدة.