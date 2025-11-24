قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عرض فيلم قصير لخالد جلال ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان أيام قرطاج

خالد جلال
خالد جلال
تقى الجيزاوي

عرض اليوم الفيلم القصير “الأستاذ” للمخرج خالد جلال قبل انطلاق ندوته على هامش فعاليات الدورة ٢٦ من مهرجان ايام قرطاج المسرحي فى دار الاوبرا بمدينة تونس.

وشارك فى الفيلم عدد كبير من نجوم الفن الذين تتلمذوا على يد المخرج خالد جلال ، ومن ابرزهم ، بيومي فؤاد ، ومحمد فراج ، ومحمد عبد الرحمن توتا .

ونظمت اليوم ادارة مهرجان ايام قرطاج المسرحي ندوة للمخرج خالد جلال بعنوان “الفنان المسرحي زمنه واعماله”.

وعرض امس مسرحية “الملك لير” للفنان يحيي الفخراني ضمن فعاليات مهرجان قرطاج المسرحي.

مسرحية الملك لير

ومسرحية“الملك لير” تضم نخبة من نجوم المسرح المصري، منهم: علي راسهم النجم الكبير يحيي الفخراني ، طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن.

ومن صناع العمل: إسلام عباس (مكياج)، ضياء شفيق (استعراضات)، أحمد الناصر (موسيقى)، محمود الحسيني “كاجو” (إضاءة)، علا علي (ملابس)، حمدي عطية (ديكور).

مسرحية "(ال)حلم…كوميديا سوداء"

كما عرضت ايضا مسرحية "(ال)حلم…كوميديا سوداء" وهي من إخراج جليلة بكار والفاضل الجعايبي، ويقدّم العمل عدد من الممثلين التونسيين، وهم جليلة بكار، جمال المداني محمد شعبان، منير خزري ومريم بن حميدة.

خالد جلال مهرجان ايام قرطاج المسرحي فعاليات مهرجان قرطاج

