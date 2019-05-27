امتحانات أولى ثانوي.. غرفة العمليات تتابع سير اختبار الفلسفة

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أنها تتابع سير امتحان فلسفة أولى ثانوى ، لحظة بلحظة داخل جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.



وقال مصدر مسئول من داخل الغرفة: إنه بمجرد رصد وجود أي مشكلة في أي لجنة امتحانية طوال فترة سير الامتحان، يتم التدخل سريعا لحلها بما لا يضر ضوابط العملية الامتحانية ومصلحة الطلاب.



ودخل منذ قليل طلاب أولى ثانوي الامتحان إلى اللجان لأداء امتحان مادة الفلسفة ، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة بجميع محافظات مصر.



ويمتحن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا ، بينما يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا.



جدير بالذكر أنه ، تعقد امتحانات اولى ثانوي لـ 585,980 طالبا وطالبة في جميع محافظات الجمهورية ، على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.