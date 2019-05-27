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محافظات

تخصيص 443 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك بالقليوبية

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:38 ص
تخصيص 443 ساحة لصلاة
تخصيص 443 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، تخصيص 100 مسجد لصلاة القيام بالمحافظة تم توزيعها على مراكز المحافظة بالكامل، كما تم تجهيز 179 مسجدا بشتى مناطق المحافظة للاعتكاف فى هذا الشهر الكريم، حيث تم مراعاة سعة المكان ومدى ملاءمته للاعتكاف والتهوية الجيدة مع ضرورة كون المعتكفين من أهالى المنطقة وليس غرباء عنها.

وأضاف وكيل الوزارة الى انه جار إعداد 443 ساحة خلاء استعدادا لعيد الفطر المبارك وتم إمدادها بخطيب أصلي وآخر احتياطى مع وجود عامل تابع للأوقاف للإشراف عليها ومنع رفع لافتات وشعارات سياسية أو دينية بها، وعدم تمكين غير التابعين للأوقاف من الإمساك بصوتيات الساحة لغلق الباب أمام استخدامها لغير أهدافها.

وأشار الى أن توزيع الساحات بمدن المحافظة جاءت على النحو التالي "بنها أول 25، بنها ثان 25، كفر شكر 19، طوخ 17، برشوم 34، قها 14، قليوب 54، القناطر 63، شبين شرق 24، شبين غرب 23، شبرا شرق 27، شبرا غرب 42، الخصوص 29، العبور 23، الخانكة 24"

وأكد أن المديرية بصدد إعداد ملتقى فكرى موسع على مثال الملتقى الفكرى لمسجد مولانا الإمام الحسين مما سيكون له الأثر الكبير فى نفوس المواطنين بالقليوبية، حيث يستمتعون فيه بتلاوة القرآن الكريم والمدائح النبوية إلى جانب الندوات والمحاضرات الدينية والثقافية بشتى أنواعها.

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