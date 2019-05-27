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رياضة

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:30 ص
شعار الدورى الممتاز
شعار الدورى الممتاز
عمرو الحلواني
تنطلق اليوم فاعليات الجولة الرابعة والثلاثين " الأخيرة " من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019 بإقامة 4 مواجهات قوية تجمع كلا من الجونة أمام الإسماعيلى والمصرى أمام الداخلية والمقاصة مع طلائع الجيش والنجوم أمام إنبى .

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباريات الأربع فى تمام الساعة العاشرة مساء وسيتم إذاعتها عبر قنوات أون سبورت وأون سبورت 2 ونايل سبورت .

ويعقد اتحاد الكرة اجتماعا مهما اليوم من أجل حسم مواعيد باقية مباريات منافسات الدورى .

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