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قومي المنيا ينظم دورة تدريبية لتمكين الرائدات الريفيات والمتطوعات

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:32 م
قومي المنيا ينظم
قومي المنيا ينظم دورة تدريبية لتمكين الرائدات الريفيات
أيمن رياض
نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، دورة تدريبية لتمكين الرائدات الريفيات والمتطوعات، وذلك ضمن البرامج التدريبية التي ينظمها المجلس بهدف توسيع نطاق دائرة الخدمات المقدمة للمرأة بالقرى والمراكز ومنها مساعدة المرأة المعيلة والمشاركة في إيجاد فرص عمل لها، وتثقيف الأسرة ومحو الأمية.

جاء ذلك بحضور ممثلي الأمانة العامة وعدد من أعضاء الفرع والرائدات الريفيات من مختلف مراكز المحافظة.

وقالت دكتورة رشا المهدي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا إن فعاليات اليوم الأول تضمنت تقديم شرح حول مفاهيم القيادة ومهارات التواصل الفعال لتمكين الرائدات في كيفية التواصل مع الجمهور وتعزيز دورهن في توصيل الرسالة بشكل جيد.

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