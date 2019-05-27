رفع 23 طن قمامة ومخلفات مبان في حملة نظافة بالمنوفية

شنّ مجلس مدينة أشمون تحت إشراف الدكتور أحمد القزاز، رئيس مجلس المدينة، حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية بشطانوف.



وأسفرت الحملة عن رفع 23 طن قمامة ومخلفات مباني من مداخل القرى ورفع أكوام القمامة، كما تمت تسوية الطرق الداخلية بشطانوف وتنظيف الطريق الجديد، كما تم تسوية الطريق الرئيسي الرابط بين قري الوحدة بطول 21 كيلومترًا.



من جانبه أكد القزاز استمرار أعمال الوحدات المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.